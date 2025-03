Sobre o que é ‘Anora’, grande vencedor do Oscar 2025

Grande vencedor também do Festival de Cannes, em que faturou a Palma de Ouro, o filme acompanha Anora, uma stripper de 23 anos que trabalha em uma boate no bairro do Brooklyn, em Nova York. Ani, como é apelidada, se casa em Las Vegas com um dos clientes, Ivan, jovem de 21 anos que é filho de um oligarca russo.