O que Demi Moore disse ao perder o Oscar de melhor atriz

A reação de Demi Moore após a derrota na categoria de Melhor Atriz no Oscar 2025 viralizou nas redes sociais. Nas imagens que circulam na internet mostra Morre com uma expressão fechada. Segundo uma especialista em leitura labial, ouvida pelo DailyMail.com, Nicola Hickling a estrela de The Substance ao ouvir o anúncio de forma seca disse apenas “legal”.

jack antonoff’s reaction to mikey madison winning best actress over demi moore ???????? pic.twitter.com/5va9W4PMx0 — madison ? .*??? (@LDRcoven) March 3, 2025

A atriz durante toda a campanha era considerada uma das favoritas a conquistar a estatueta. Inclusive, a própia Fernanda Torres, que também disputava a categoria, chegou afirmar, em entrevista ao Jornal Nacional no sábado (1º/3), que acreditava na vitória de Demi.



















































A grande vencedora nessa categoria foi a atriz Mikey Madison, de 25 anos. A protagonista de Anora celebrou, em seu discurso, o reconhecimento ao trabalho das mulheres que encontrou ao longo da preparação para o papel, destacando o talento e a dedicação de suas colegas de profissão.

Nesta edição do Oscar, o filme Anora fez história na premiação ao levar cinco das seis categorias que concorria entre elas a de Melhor Filme. O longa conta história de Anora, uma prostituta de 23 anos que trabalha em uma boate no bairro do Brooklyn, em Nova York.

