Fernanda Torres acredita que o Oscar de Melhor Atriz será de Demi Moore

Brasil está concorrendo com o filme Ainda estou aqui, de Walter Salles, em três categorias do Oscar - (crédito: Reprodução/Getty Images )

A atriz Fernanda Torres afirmou, em entrevista ao Jornal Nacional neste sábado (1º/3), acreditar na vitória de Demi Moore no Oscar 2025 - que ocorrerá no domingo (2/3). As duas disputam a estatueta na categoria Melhor Atriz.

"Tenho plena certeza, acho que Oscar desse ano vai para Demi Moore. Uma mulher que merece, uma mulher incrível, e porque eu acho que o filme lida uma coisa muito cara para todos os atores. O Substância fala da questão de se manter jovem, dessa loucura de não poder envelhecer e que passa também pela história dela", afirmou Fernanda.

Além da brasileira - que dá vida a Eunice Paiva em ‘Ainda estou aqui’- e de Demi Moore, também disputam o prêmio de melhor atriz as atrizes: Mickey Madison, Karla Sofía Gascón, Cynthia Erivo.

Agora, na categoria Filme Estrangeiro, a atriz apresentou estar mais confiante. "Eu queria muito que o filme [Ainda Estou Aqui] levasse, porque esse prêmio que premiaria todos nós, em especial, o Walter [Salles], que é um cara que fez muito para o cinema brasileiro [...] Então, esse aí estou querendo, estou torcendo muito".

O Brasil está concorrendo com o filme Ainda estou aqui, de Walter Salles, em três categorias do Oscar: Melhor filme, Melhor filme internacional e Melhor atriz. Até o momento, o longa que conta a história de Eunice Paiva foi indicado em grandes premiações do cinema. Fernanda chegou a ganhar o Globo de Ouro como melhor atriz em filme dramático.