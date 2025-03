Preta Gil entra no mar pela primeira vez com bolsa de colostomia - (crédito: Reprodução/Instagram (@pretagil))

A cantora Preta Gil foi liberada pela equipe médica e entrou no mar pela primeira vez usando sua bolsa de colostomia definitiva. Preta foi diagnosticada com câncer colorretal em 2023, que entrou em remissão após cirurgia e quimioterapia. A doença voltou em 2024, e a artista realizou a amputação do reto.

Após a alta médica, Preta Gil vem retomando as atividades do dia a dia, e acompanhou o carnaval em Salvador, onde foi ovacionado pelo público. Nesta quarta-feira (5/3), ela foi autorizada a tomar banho de mar.

"Foi melhor do que eu sonhei!! Fui liberada pelos médicos a dar um mergulho no mar, e hoje finalmente aconteceu!! [..] Tô feliz!", escreveu a artista.

Nos comentários, fãs e celebridades comemoraram a conquista da cantora. "Um abraço do mar", escreveu Eliana. "É isso aí, minha irmã", comentou Gominho.

"Minha sereia feliz! Mergulhe fundo e se deleite que você merece muito", completou Ivete Sangalo.

Bolsa de colostomia no mar

Embora muitos pacientes colostomizados tenham medo de que a bolsa possa descolar na água, o coloproctologista Danilo Munhoz, da clínica Duoprocto, explica que essas pessoas podem entrar na água e realizar esportes aquáticos desde que tomem os cuidados necessários.

"O momento compartilhado por Preta Gil serve de inspiração para milhares de pessoas colostomizadas, mostrando que a cirurgia não deve ser um limite, mas sim uma adaptação. Com as orientações corretas, é possível manter uma vida ativa, plena e sem restrições desnecessárias", afirmou o especialista.

Confira a seguir os cuidados essenciais para entrar no mar com colostomia, elencados por Munhoz:

Escolha a bolsa adequada

• Prefira bolsas drenáveis ou de sistema fechado, que sejam bem fixadas ao abdômen.

• Algumas bolsas possuem filtros de carvão, que ajudam a reduzir odores e evitam o acúmulo de gases na água.

• Há também capas protetoras impermeáveis que aumentam a segurança do dispositivo.

Fixação segura

• Utilize cintas ou faixas de suporte específicas para nadar, ajudando a manter a bolsa estável.

• Para reforçar a aderência, pode-se utilizar adesivos à prova d'água ou fitas impermeáveis.

Proteção do estoma

• Antes de entrar no mar, verifique se a pele ao redor do estoma está saudável. Se houver irritação, o contato com a água pode causar desconforto.

• Utilize sprays ou pastas protetoras para formar uma barreira cutânea e evitar irritações.

Esvazie a bolsa antes de entrar na água

• Isso reduz o peso do dispositivo e melhora sua aderência ao corpo. Evite longos períodos na água

• O contato prolongado com a água pode comprometer a fixação da bolsa. Se for passar muito tempo no mar, leve material extra para troca.

Higiene após o mergulho

• Lave a pele ao redor do estoma com água limpa e morna para remover resíduos de sal e areia.

• Caso perceba algum descolamento ou irritação, faça a troca da bolsa.