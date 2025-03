Com história ancestral, Netas das Fogueiras estreia nesta sexta no Sesc

Nesta sexta-feira (7/3), o espetáculo Netas das Fogueiras estreia no Teatro Ary Barroso, no Sesc 507 Sul. A peça se passa em um mundo no qual bruxaria, magia e encantamentos são reais, recriando heranças em histórias, músicas e feitiços moldados pelo público. O espetáculo é inspirado no livro The Once and Future Witches, de Alix E. Harrow.

O espetáculo presta homenagem a todos os ancestrais mulheres que sobreviveram às fogueiras. O livro The Once and Future Witches retrata mulheres que foram condenadas pelo seu conhecimento ao fazer poções curativas, transformar pessoas e voar. Três irmãs descobrem vestígios dessa sabedoria ancestral em bordados, canções e receitas, desvelando o segredo de Avalon. Inspirado por essa narrativa, Netas das Fogueiras celebra a herança feminina com cenas, músicas e filosofias espontâneas.

A primeira temporada será realizada entre sexta (7/3) e domingo (9/3), no Sesc 507 Sul. Já a segunda será de 28 a 30 de março, no Teatro dos Ventos, em Águas Claras. Todas as sessões começam às 20h. No dia 28, haverá uma apresentação especial, gratuita e totalmente em inglês. Os ingressos custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), disponíveis no Sympla para a primeira temporada e no Furando Fila para a segunda.