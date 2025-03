Filme candango 'Casebre' estreia no Cine Brasília

Realizado por uma equipe inteiramente brasiliense, o longa-metragem Casebre, do diretor Henrique Raynal, conquistou mais de 10 prêmios em festivais de todo o país nos últimos oito meses. Nesta sexta-feira (7/3), a produção finalmente chega à cidade natal — o filme que narra um reencontro entre avó e neto estreia no Cine Brasília, às 19h30. As entradas, no valor de R$ 5, podem ser adquiridas na bilheteria do espaço ou na plataforma digital ingresso.com.

Benedito está infeliz com a própria vida e, ao enfrentar uma grande perda, descobre sua ancestralidade na figura perdida da avó. Na trama, o reencontro entre os dois é marcado pelas diferenças, segundo o cineasta. "Ele é jovem e se sente pressionado, perdido em si. Ela é bem mais experiente, cabeça dura e apaixonada por viver, e espera devolver a ele algum sentido", detalha Henrique.

Abordando temas como fé, sexualidade e saúde mental, Casebre é um filme independente gravado no Areal. "Eu acho que o cinema tem que ser corajoso de olhar para a gente, pensar na gente e desmistificar a gente. Por onde rodamos, eu vi gente rindo e chorando, porque quando a tela acende, pessoas do Norte ao Sul do país conseguem se enxergar. Nós temos uma cultura que é forte e viva, e é preciso refletir por meio da tela grande a vida que a gente tem", defende.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No set de filmagens, Henrique não só foi responsável pela direção do filme, como também por dar vida a um dos personagens da trama. "O filme que sonhávamos em fazer e fizemos precisava de mais. Meu cachê, e um pouco além, foi totalmente revertido para o próprio longa. Atuar e dirigir foi muito mais uma questão de fazer o filme acontecer", explica. "Pelo menos diretor e ator concordaram em quase tudo ao longo do processo", brinca. O longa foi contemplado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

Casebre chega às telonas candangas após exibições em eventos internacionais — no festival colombiano Inclucine, o filme venceu o prêmio de Melhor longa-metragem. "Parecia que a nossa cidade não chegava nunca, mas é aí que entra a magia: em um momento tão especial para o cinema nacional, em uma semana tão mágica, Casebre chega cercado de amor", celebra o cineasta.

"O Cine Brasília é um patrimônio da cidade que precisa e merece que gritemos que ele é nosso, é do povo do DF. Não havia outro espaço para essa primeira sessão", finaliza Henrique.

Lançamento Casebre

Sexta-feira (7/3), no Cine Brasília, às 20h.

Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local ou no site ingresso.com, no valor de R$ 5.