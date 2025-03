Débora Bloch sobre Odete Roitman: "Tem complexo de vira-lata como brasileira"

Débora Bloch já está imersa nas gravações de Vale Tudo, novela que estreia em 31 de março, às 21h, na TV Globo. A atriz interpreta Odete, uma vilã soberba que despreza tudo o que é popular e nutre uma aversão pelo Brasil. "A Odete tem um certo complexo de vira-lata como brasileira. Ela subestima tudo o que é nacional e acha que o mundo civilizado está na Europa", revela Débora. A personagem é descrita como alguém que não reconhece o valor do país e despreza suas raízes.



No início da trama, Odete mora no exterior e só retorna ao Brasil quando necessário. Ao chegar ao Rio de Janeiro, a empresária mostra sua habilidade em aplicar golpes com muita classe, tornando-se uma figura temida até pelos próprios filhos, Helenina (Paolla Oliveira) e Afonso (Humberto Carrão). "Ela é uma mulher que causa medo, inclusive na família", comenta a atriz. A complexidade da personagem promete ser um dos grandes destaques da novela.

Originalmente exibida em 1988, Vale Tudo foi um marco na teledramaturgia brasileira, com Beatriz Segall no papel da icônica Odete Roitman. A nova versão, no entanto, não contará com nomes da produção original, nem no elenco, nem na equipe técnica. A autoria ficou a cargo de Manuela Dias, que promete trazer uma abordagem contemporânea para a história.

O elenco da versão 2025 é estrelado por Taís Araújo, Bella Campos, Renato Góes, Alice Wegmann, Cauã Reymond e Alexandre Nero, além de Débora Bloch. Com uma trama repleta de intrigas e reviravoltas, Vale Tudo promete conquistar o público e reacender a memória afetiva de quem acompanhou a versão original. "É uma história atemporal, que fala sobre ambição, poder e redenção", finaliza Débora.

