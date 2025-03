Bruno Montaleone integra o elenco de Mania de Você. A atual novela das nove, que termina nas próximas semanas, já é consolidada como o maior fracasso da história do horário em quase seis décadas.

Em entrevista à revista Veja, o ator, que interpreta Cristiano, que forma par romântico com Alanis Guillen, abriu o jogo sobre como avalia sua participação na trama assinada por João Emanuel Carneiro, que é alvo de uma série de críticas desde a estreia.

"As críticas não me abalam, não mexeram com o meu trabalho. Foi muito importante para mim esse papel. Gravei entre Brasil e Portugal, tive cenas entre os dois países. Mas é claro que o elenco comenta, a gente fica apreensivo porque faz um trabalho para que o público goste", disse Bruno Montaleone, que não escondeu o cansaço pela intensidade do ritmo nos bastidores de Mania de Você, mas possui novos planos para a carreira.

"Estou cansado"

"Estou cansado, mas já pensando no meu próximo projeto, que é um filme, continuação de um outro que eu já tinha realizado. Não sou folião, mas esses dias tenho tentado resgatar esse lado", declarou o ator.

O post Bruno Montaleone rebate críticas por personagem de ‘Mania de Você’: "Estou cansado" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.