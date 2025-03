Chay Suede: De calouro do Ídolos à galã das novelas da Globo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Chay Suede, nascido Roobertchay Domingues da Rocha Filho em 30 de junho de 1992, em Vila Velha, Espírito Santo, iniciou sua trajetória artística ao participar da quinta temporada do reality show Ídolos em 2010, onde conquistou o quarto lugar.

Sua participação no programa chamou a atenção do público jovem, o que lhe garantiu um papel de destaque na versão brasileira da telenovela Rebelde (2011–2012), interpretando Tomás Penedo. Paralelamente, integrou a banda Rebeldes, formada pelos protagonistas da novela, alcançando sucesso nacional com turnês e álbuns lançados.

Em 2014, Chay assinou contrato com a TV Globo e estreou na emissora interpretando José Alfredo na primeira fase da novela Império. Sua atuação foi elogiada e abriu portas para papéis de destaque em outras produções do horário nobre, como Babilônia (2015), A lei do amor (2016), Novo mundo (2017), Segundo sol (2018), Amor de mãe (2019), Travessia (2023) e Mania de você (2024).

Além da televisão, Chay também se aventurou no cinema, estrelando filmes como Lascados (2014), Jonas (2015) e Minha fama de mau (2019), no qual interpretou o cantor Erasmo Carlos.

Sua versatilidade e talento consolidaram sua posição como um dos principais atores de sua geração, transitando com sucesso da música para a teledramaturgia e o cinema brasileiros.

