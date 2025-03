Racionais MC's recebem título de doutor honoris causa pela Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) concedeu, nesta quinta-feira (6/3), o título de d outor honoris c ausa aos Racionais MCs , em reconhecimento à relevância dos integrantes do grupo como intelectuais públicos.

Outro discurso enfatizou a “movimentação persistente” do conjunto para que a cidade “seja cada vez mais inclusiva e diversa”. Com mais de 30 anos de carreira, os Racionais denunciam por meio de músicas emblemáticas, entre outros tópicos sociais, racismo, desigualdade e violências estruturais no Brasil.

No Instagram, o perfil da banda publicou um vídeo do momento de obtenção do título. “Somos doutores graças a cada um de vocês”, diz a legenda. “Obrigado a toda comissão da Unicamp que aprovou a concessão do título Doutor Honoris Causa, que nos reconhece como ‘intelectuais públicos que dialogam com o pensamento social brasileiro’, temos somente que agradecer, A CAUSA É MAIOR QUE NÓIZ!”