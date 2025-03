‘A pressão é muito grande’, desabafa Maya Massafera sobre críticas na web

Maya Massafera, influencer, marcou presença no Camarote Salvador, no último final de semana, e comentou da sua relação com as redes sociais. A situação ficou ainda mais desafiadora após a sua transição de gênero.

‘A pressão é muito grande’

"Eu acho isso muito complicado, muito difícil. Eu mesmo fiquei afastada um ano, durante meu período de transição, queria ter ficado afastada mais um pouco. Fui exposta, eu tive que voltar mais cedo. Acho que a gente tem que cuidar muito do nosso mental, que a pressão é muito grande. Então, querendo ou não, isso machuca um pouco a gente e consegue entrar dentro da gente. Cuidar muito bem da nossa saúde, física e mental, é o único bem que a gente tem", desabafou ao Observatório dos Famosos.

A influencer ainda revelou que pretende voltar a gravar vídeos na web. "Olha, esse ano eu quero voltar a gravar, ainda não voltei com minhas entrevistas. Quero voltar com minhas entrevistas este ano", comentou.

Com novo visual, Maya Massafera tem chamado atenção com o corpo mais magro, mas continua colecionando elogios.

