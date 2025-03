Ana Castela detalha ajuda de Anitta em nova fase da carreira longe do sertanejo

Ana Castela abriu o jogo sobre os preparativos traçados para sua estreia na música pop. A cantora, que se tornou uma das maiores vozes da música sertaneja, revelou acerca da possibilidade de emplacar uma parceria com Anitta.

Em entrevista ao canal Rede B TV, a ‘Boiadeira’ respondeu aos rumores em torno do possível feat com a 'Girl from Rio', e que pôde contar com o auxílio da artista. "Eu falei com Anitta, eu perguntei pra ela se ela gostaria de participar do meu novo álbum, e ela disse que ‘sim’, que se precisasse eu poderia pedir ajuda a ela. Ela foi muita carinhosa comigo", iniciou ela.

Ana Castela, por sua vez, destacou a trajetória de grande sucesso de Anitta na música pop, e reconheceu a dificuldade em investir em um gênero distinto do que ela começou. "Ela falou que, se eu precisar de ajuda, pode chamar. Ela está nesse ramo há muito tempo, e eu tô começando agora a ter um álbum, e pra mim que vim de outro gênero é muito difícil fazer algo diferente do que já faço", disse.

"Ela abriu os braços para mim, e ela falou que super gravaria comigo, e agora estamos em busca de uma música", acrescentou Ana Castela. "Vem um álbum da ‘Boiadeira’, a ‘Boiadeira’ do pop, não sei de nada", concluiu, bem-humorada.

