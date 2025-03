Evaristo Costa fala sobre afastamento da TV: ‘Eu brinco dizendo que me aposentei’

Caio e Thiago Duran Evaristo Costa

Evaristo Costa, jornalista, está completamente voltado ao mundo digital. Durante sua passagem no Camarote Salvador, em plena folia, ele confessou que trabalha na web é bastante árduo.

‘Eu brinco dizendo que me aposentei’

"As pessoas costumam dizer assim: ‘Você não está fazendo nada mais?’ Nada elas se referem a televisão. Eu trabalhei 26 anos na TV Globo, depois fui para CNN Brasil, fiquei quatro anos lá. Eu brinco dizendo que me aposentei, mas isso não é verdade. Porque trabalhar na internet dá muito trabalho. Você tem que está ligado, você tem que saber o que está no thrend, qual a música que está no top, para você não perder o time", começou.

"Então, trabalhar na internet dá tanto trabalho como trabalhar na televisão. Só que você escolhe seu tempo. Porque eu trabalhava na televisão das 8 da manhã até o dia seguinte. Na internet, eu tenho a possibilidade de escolher os horários que quero trabalhar", explicou ao Observatório dos Famosos.

Recentemente, Evaristo Costa vibrou com a remissão da doença de Crohn. "Boas notícias sobre o Crohn: doença entrou em remissão. Nenhuma inflamação detectada. Repor vitaminas e seguir", comentou. A doença afeta bastante a parte inferior do intestino delgado e intestino grosso. Infelizmente, não tem cura.