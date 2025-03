Projeto reúne 10 artistas mulheres do DF em torno da técnica de assemblagem

Arte do catálogo de Assemblagem como ressignificação do feminino, produzida por Adriane Kariú - (crédito: Adriane Kariú)

Neste sábado (8/3), Dia Internacional da Mulher, o Vilarejo 21 lança o projeto Assemblagem como ressignificação do feminino, que inclui uma exposição pop-up e o lançamento de um catálogo que reúne obras de 10 artistas mulheres do DF. Na exposição, serão apresentadas obras do catálogo e outras criadas durante o programa. Por meio de um edital de seleção, o Vilarejo 21 reuniu as artistas para participar de um ciclo de oficinas a partir do qual criaram as obras.

A linguagem da assemblage, termo francês criado pelo pintor Jean Dubuffet e que consiste na reunião de vários materiais e na construção de trabalhos com base na estética da acumulação, foi o tema do projeto. O catálogo traz obras de Adriana Marques, Adriane Kariú, Desirée Feldmann, Letícia Miranda, Luana Dinato, Pamella Wyla, Paula Catu, Renata Weber, Sofia Ramos e Suyan de Mattos. A

O catálogo é acompanhado de um livreto de arte-educação e de arte-sustentável. A edição também traz uma versão em audiobook com audiodescrição e tiragem em libras. Assemblagem como ressignificação do feminino teve o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Governo do Distrito Federal.

Serviço

Assemblagem como ressignificação do feminino

Lançamento do catálogo e abertura de exposição pop-up. Neste sábado (8/3), das 15 às 19h, no Vilarejo 21 (Altiplano Leste, Rua 7, Chácara 21, Csa 7)

Entrada gratuita