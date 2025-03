Piscina de ondas: GDF libera R$ 9 milhões para a empresa que fará a reforma

A Secretaria de Esportes do Distrito Federal (SEL-DF) repassou R$ 9,1 milhões à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) para a reabertura da piscina de ondas do Parque da Cidade. O repasse foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (6/3). O recurso será investido na contratação da empresa responsável pela obra, além de cobrir gastos com projetos, licenças e outorgas.

A Engemil – Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda. foi a empresa contratada para a obra, cujo investimento total previsto é de R$ 18,2 milhões. Além da reforma, está prevista a instalação de novos equipamentos, como brinquedos aquáticos. A entrega final prevê a piscina de ondas, o rio lento, a piscina infantil (baby e kids) e demais edificações do complexo aquático.

A contratação da Engemil contempla, entre outras coisas, a reforma e a ampliação do espaço, o restauro, e a construção, o fornecimento e a instalação de equipamentos e de brinquedos aquáticos, incluindo montagem, realização de testes, comissionamentos, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes à entrega final. A obra da piscina que está fechada desde 1997 tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2025.

*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes.