O hobby improvável do ator que fez o bebê do filme 'Se beber, não case'

Se você já assistiu à franquia Se beber, não case, certamente se lembra do bebê Tyler, que participa do primeiro e, depois, como criança, do terceiro filmes. O ator que dá vida ao personagem, Grant Holmquist, tem hoje 17 anos de idade e é músico de trompa francesa. Em canal próprio no YouTube, ele publica vídeos diários com o instrumento de sopro.

