Personalidades refletem sobre importância do Dia da Mulher

Com a chegada do Dia Internacional da Mulher, diversos debates sobre feminismo, igualdade de gênero e violência contra a mulher ganham ainda mais espaço. A data, celebrada em 8 de março, não é apenas um momento de homenagens, mas sim, um marco de luta das mulheres por direitos iguais e reconhecimento.

Para muitas mulheres, este é um dia de reflexão sobre as conquistas, desafios e o impacto da presença feminina na sociedade. Conversamos com algumas atrizes, influencers e empreendedoras sobre a importância deste dia e o que ele representa em suas vidas.

















"Mulheres transformam o mundo com um sorriso e fazem do amor a mais bela forma de poder e força. Temos o brilho que ilumina os caminhos e a chave da doçura e sensibilidade que abrem as portas mais difíceis."

Thais Pacholek, atriz e apresentadora





"Ser mulher é ser FÉ! Ser fé em meio aos desafios que enfrentamos. A esperança de que, independentemente do que aconteça, insiste e sempre existirá uma força maior nos guiando ao próximo passo."

Daia de Paula, influenciadora e empresária

"O Dia Internacional da Mulher é uma data que ressoa profundamente em meu coração, especialmente quando olho para as mulheres incríveis da minha família. Este dia é uma oportunidade de celebrar nossas conquistas, reconhecer nossas lutas e valorizar a força que nos une. Cada uma de nós carrega histórias de superação, coragem e amor, que nos inspiram diariamente a seguir em frente. Para mim, ser uma influenciadora significa amplificar essas vozes e experiências, mostrando ao mundo a beleza da feminilidade e a importância de celebrar nossas singularidades. Neste Dia das Mulheres, quero honrar não apenas minhas conquistas pessoais e profissionais, mas também as de todas aquelas que vieram antes de mim e que pavimentaram o caminho para que eu pudesse brilhar. Que possamos sempre nos apoiar, nos inspirar e lutar juntas por um futuro onde todas as mulheres sejam valorizadas e respeitadas. Vamos continuar a celebrar nossa força e a fazer a diferença!"

Ana Carolina Jorge, influenciadora digital

"O dia da mulher é um dia político, né!? Um dia muito importante pra lembrar das mulheres que foram historicamente (e são) importantes para as batalhas femininas. É importante para nos empoderar e nos inspirar na busca de uma vida profissional e (pessoal também) melhor. Pra nos lembrar que somos muitas e diversas e que é incrível ser!"

Cris Paladino, modelo e influencer