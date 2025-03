Esposa de Gene Hackman morreu uma semana antes do ator; entenda

Betsy Arakawa foi encontrada morta no chão do banheiro, e Gene Hackman em um hall interno da casa, ao lado da cozinha - (crédito: BBC Geral)

Um médico legista afirmou, nesta sexta-feira (7/3), que o ator Gene Hackman, com então 95 anos, morreu cerca de uma semana depois que a esposa dele, Betsy Arakawa, 65. Os dois foram encontrados mortos na própria casa, no Novo México, no último 26 de fevereiro. As informações são da norte-americana Variety.

Pianista, Betsy teria morrido provavelmente no dia 11 de fevereiro, em decorrência de infecção causada por hantavírus, carregado por roedores. Já a morte de Hackman, vencedor de dois Oscars, teria sido causada por doença cardiovascular agravada por Alzheimer no dia 18 — de acordo com o que contou à revista o legista-chefe do Escritório de Investigação Médica do Novo México. O ator testou negativo para o vírus que teria matado a mulher.