Além de Mania de Você: outras novelas que fracassaram na audiência

Ao longo dos anos, algumas novelas exibidas pela Rede Globo no horário das 21h não alcançaram o sucesso esperado, registrando índices de audiência abaixo da média histórica da emissora. Abaixo, destacam-se algumas dessas produções:

1. Mania de Você (2024)

Escrita por João Emanuel Carneiro, "Mania de Você" registrou uma média de 21,5 pontos na Grande São Paulo, tornando-se a novela de menor audiência na história do horário nobre da Globo.

2. Um Lugar ao Sol (2021)

Exibida entre novembro de 2021 e março de 2022, "Um Lugar ao Sol" obteve uma média de 22,3 pontos, sendo considerada, até então, a novela de menor audiência da faixa das 21h.

3. Travessia (2022)

Escrita por Glória Perez, "Travessia" acumulou uma média de 23,6 pontos na Grande São Paulo, posicionando-se entre as novelas de menor audiência do horário nobre da emissora.

4. Babilônia (2015)

Mesmo com um elenco de peso, "Babilônia" registrou uma média geral de 25,5 pontos, sendo considerada um fracasso de audiência na época.

5. A Lei do Amor (2016)

Com uma média de 27,2 pontos, "A Lei do Amor" também figura entre as novelas com menor desempenho na faixa das 21h.