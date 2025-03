Roberto Baez e Trio animam a seresta na Asbac

A Seresta dos Amigos ocupará novamente o palco da Associação dos Servidores do Banco Central de Brasília (Asbac) em 2025. A primeira edição será, na quinta-feira, a partir das 19h, prometendo uma noite repleta de música, amizade e nostalgia. Quem comanda a trilha sonora é o Roberto Baez e Trio, trazendo um repertório repleto de clássicos da seresta.

Roberto Baez é cantor e compositor brasiliense conhecido pelo repertório de músicas românticas. Ele se apresenta regularmente em locais tradicionais da cidade, como o Antique Restaurante e o Clube dos Previdenciários (Previ). Além de intérprete, Roberto Baez também é compositor.

Em seu canal no YouTube, é possível encontrar músicas autorais, em que se destaca a versatilidade em transitar por múltiplos gêneros musicais. Na Seresta dos Amigos, o público poderá apreciar estilos variados, como sambas, boleros, guarânias, clássicos internacionais, canções italianas, românticas, xotes, além de clássicos da música pop dos anos 1960 e 1970.

Com edições sempre na segunda quinta-feira do mês, o evento se tornou tradição e é aguardado tanto pelos associados do clube quanto pelo público em geral. Além da programação musical, a Seresta dos Amigos oferece um buffet de jantar, assinado pelo Ellis Buffet, com cardápio variado e bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Para tornar a atmosfera mais envolvente, a Asbac investe em uma decoração temática.

Roberto Baez nasceu na fronteira do Paraguai e mora em Brasília há 34 anos. A iniciação à música ocorreu de maneira despretensiosa. Ouvia a mãe cantar boleros enquanto ela cuidava da casa. Gostou e aprendeu a tocar e a cantar. Mistura as influências da origem latino-americana com os gêneros brasileiros da maneira mais natural. Descobre afinidades entre o bolero e o forró. Interpreta sambas de Martinho da Vila com uma levada de bolero: "Fica suave, bom para dançar agarradinho, a pista de dança é quem dita a regra", destaca Baez.

Seresta dos Amigos 2025

Na quinta-feira, a partir das 19h, no Salão Social da Associação dos Servidores do Banco Central de Brasília — Asbac. Os ingressos estão disponíveis para não associados a partir de R$ 50, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. Já os sócios têm acesso ao evento por valores a partir de R$ 25, com a mesma contribuição solidária. Em ambas as modalidades, o ingresso inclui estacionamento gratuito.

