Preta Gil volta a ser internada em UTI de Salvador; entenda o quadro

A cantora Preta Gil, que havia recebido alta hospitalar no último dia 11 de fevereiro após cirurgia para retirada de tumor, foi internada novamente, no último sábado (8/3), em um hospital particular de Salvador, onde passava o carnaval. De acordo com comunicado divulgado pelo hospital nesta segunda-feira (10/3), a artista está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento e cuidados médicos, mas permanece estável.

