Morre cantor sul-coreano Wheesung aos 43 anos

O cantor sul-coreano Choi Wheesung, conhecido pelos nomes artísticos Wheesung e Realslow, foi encontrado morto nesta segunda-feira (10/3) dentro da própria casa, em Seul. Apesar da causa da morte do artista de 43 anos, que colaborou com grupos como Twice , BTOB e Super Junior, não ter sido confirmada, a polícia informou à mídia local que não havia sinais de crime no local.

De acordo com o portal sul-coreano, ele não compareceu a um encontro que tinha marcado com o gerente mais cedo naquele dia. A mãe dele, que mora no mesmo prédio, foi até o apartamento do filho e o encontrou inconsciente. Ela chamou socorristas, que o atenderam às 18h29 — no horário local; 6h29 da manhã, no horário de Brasília — em parada cardíaca.