Beyoncé abandonou a carreira no cinema? Tina Knowles revela - (crédito: TMJBrazil)

A carreira de Beyoncé na música é indiscutivelmente uma das mais grandiosas da história da indústria fonográfica.

No entanto, além de seus incontáveis sucessos musicais, a artista também teve passagens marcantes pelo cinema, estrelando vários filmes ao longo dos anos.

Agora, segundo sua mãe, Tina Knowles, Beyoncé não tem mais interesse em atuar nas telonas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A revelação veio através do Instagram de Tina, onde ela compartilhou um trecho de “Cadillac Records” (2008), filme no qual Beyoncé interpretou a icônica cantora Etta James.

No post, a empresária expressou sua admiração pela atuação da filha e lamentou o fato de que ela não pretende mais seguir carreira no cinema.

“Este ainda é um dos meus filmes favoritos e me faz sentir falta do fato de que minha filha decidiu não continuar no cinema. Ela arrasou nesse filme e doou seu salário de forma tão altruísta para a Phoenix House”, escreveu Tina.

Para muitos fãs, a performance de Beyoncé como Etta James em Cadillac Records é um de seus momentos mais marcantes na sétima arte. No longa, a artista entregou uma atuação intensa e foi amplamente elogiada pela crítica.

A dedicação ao papel foi tamanha que Beyoncé doou cerca de US$ 4 milhões de seu cachê para a Phoenix House, uma organização sem fins lucrativos que auxilia no tratamento de pessoas em recuperação do abuso de substâncias.

Beyoncé: Trajetória no cinema

Apesar da decisão de se afastar das telonas, Beyoncé construiu um portfólio considerável no cinema. Sua estreia aconteceu em Carmen: A Hip Hopera (2001), e nos anos seguintes ela estrelou produções como Austin Powers in Goldmember (2002), The Fighting Temptations (2003), The Pink Panther (2006), Dreamgirls (2006) e Obsessed (2009).

Além de atuar, Beyoncé também teve experiências como dubladora. Em 2013, emprestou sua voz à Rainha Tara na animação Epic, e em 2019 interpretou Nala no remake de O Rei Leão. Ela repetiu o papel na aguardada sequência Mufasa: O Rei Leão, lançada em 2024.

Mesmo sem planos de voltar a atuar, Beyoncé continua impactando diferentes áreas do entretenimento, seja com sua música, empreendimentos ou produção audiovisual. Enquanto isso, seus fãs seguem esperando que, um dia, a estrela reconsidere sua decisão e volte a brilhar também nas telas do cinema.