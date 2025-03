Tierry é processado por ex-funcionários e pode pagar mais de R$ 3 milhões

Parece que o cantor Tierry terá que enfrentar problemas além dos palcos! O artista está sendo processado por dois ex-funcionários, que juntos cobram uma bolada de mais de R$ 3 milhões em direitos trabalhistas, danos morais e doença ocupacional. A informação foi revelada com exclusividade pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia. Os profissionais alegam que trabalharam com o cantor por anos sem carteira assinada e, no caso de um deles, até sofreram danos à saúde.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um dos processos foi movido pelo técnico de áudio Paulo Roberto Santos, que afirma ter trabalhado na equipe de Tierry por seis anos sem qualquer vínculo formal. Além disso, ele alega que perdeu parte da audição devido à exposição contínua ao som alto durante os shows. Segundo documentos do processo, sua última remuneração foi de R$ 6 mil, e ele pede uma indenização de R$ 2,6 milhões por danos morais, materiais e trabalhistas.

Já o outro processo vem do músico Edvaldo Oliveira Cerqueira, que diz ter trabalhado com Tierry pelo mesmo período e também sem carteira assinada. Ele conta que recebia os pagamentos “por fora” e que, mesmo pedindo formalização do contrato, nunca teve sua solicitação atendida. Sua última remuneração foi de R$ 10,5 mil, e agora ele pede na Justiça um valor de R$ 1,2 milhão.

Até o momento, Tierry não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas a situação promete dar pano para manga! Será que essa novela vai ter um final feliz ou Tierry terá que desembolsar essa fortuna? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos!