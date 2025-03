A despedida de Gilberto Gil dos palcos

No próximo sábado, 15 de março, Salvador será palco do início de um momento histórico para a música brasileira: a estreia da turnê “Tempo Rei”, a última da carreira de Gilberto Gil. O show acontecerá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova e marca o começo de uma jornada que percorrerá dez cidades do Brasil. A realização é da 30e, em parceria com a Gege Produções, com apresentação do Banco do Brasil e apoio de diversas marcas.

A escolha do nome da turnê não poderia ser mais simbólica. “Tempo Rei”, canção lançada por Gil em 1984, reflete sobre a passagem do tempo e sua capacidade de transformar o mundo. A decisão de se despedir das grandes turnês vem sendo maturada pelo artista há algum tempo e representa uma transição para uma vida menos intensa nos palcos, mas ainda profundamente conectada à música e à espiritualidade.

Com uma carreira que atravessa mais de seis décadas, Gilberto Gil consolidou-se como um dos maiores nomes da música brasileira. Desde seus primeiros passos no forró influenciado por Luiz Gonzaga, passando pela bossa nova e pelo tropicalismo, até sua consagração internacional, sua obra é uma das mais ricas e diversificadas do cancioneiro nacional. Ao longo dos anos, sua música acompanhou e traduziu as transformações do Brasil, sendo uma voz ativa tanto na arte quanto na política e na cultura.

A turnê “Tempo Rei” promete trazer ao palco as múltiplas facetas de Gil: o cantor e compositor, o tropicalista que enfrentou a ditadura e se exilou, o Ministro da Cultura, o imortal da Academia Brasileira de Letras e o patriarca de uma linhagem musical. A direção artística está a cargo de Rafael Dragaud, enquanto a direção musical é assinada por Bem Gil e José Gil. A banda que o acompanha conta com uma seleção de talentos, incluindo Bem Gil (guitarra/baixo), José Gil (bateria), João Gil (guitarra/baixo), Nara Gil (voz), Mariá Pinkusfeld (voz), entre outros músicos renomados.

“Foram muitos os fatores que considerei para decidir realizar essa última turnê. O mercado da música mudou, e a exigência física dessas grandes apresentações é muito intensa. Quero continuar fazendo música, mas em um ritmo diferente. Antes disso, no entanto, teremos essa celebração junto ao público e à família”, declarou Gil.

Flora Gil, diretora da Gege Produções, reforça o tom nostálgico e grandioso da turnê: “São 43 anos de estrada, viajando o Brasil e o mundo com a música de Gil. Agora, levamos essa história completa para o palco em uma turnê de grandes proporções”.

A primeira apresentação em Salvador ainda tem ingressos disponíveis, que podem ser adquiridos pelo site da Eventim ou na bilheteria oficial. No Rio de Janeiro e em São Paulo, a demanda foi tão grande que datas extras foram adicionadas. A turnê se estenderá até novembro de 2025, passando também por Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Porto Alegre, Fortaleza e Recife.