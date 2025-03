Dira Paes será protagonista da próxima novela de Aguinaldo Silva

Reprodução/Instagram Dira Paes

Dira Paes está cotada para integrar o elenco principal de Três Graças, novela que marcará o retorno do autor Aguinaldo Silva ao horário nobre da Globo.

Segundo informações do jornal Extra, a atriz, que está longe das novelas desde que integrou o elenco do remake de Pantanal (2022), interpretará uma das protagonistas da história, que será a substituta da nova versão de Vale Tudo, e que estreia em outubro.

Em tempo, Três Graças narrará a história de uma família formada por avó, mãe e neta. As duas primeiras engravidaram na adolescência e criam seus filhos sozinhas, enquanto a mais jovem acaba tendo o mesmo destino.

Dira Paes, inclusive, já possui parceria com Aguinaldo Silva no currículo. Os dois trabalharam juntos em Fina Estampa (2011). A trama, inclusive, passará a ser ambientada em São Paulo, e não mais no Rio de Janeiro, conforme havia sido planejado inicialmente pelo autor, que planejava reutilizar a comunidade fictícia da Portelinha, da novela Duas Caras (2007).

