António Zambujo e Yamandu Costa se apresentam no Ulysses Guimarães

Um dos principais músicos portugueses e o expoente do violão brasileiro encontram-se no palco brasiliense do Centro de Convenções Ulysses para uma apresentação especial. António Zambujo e Yamandu Costa fazem um concerto de voz e violão e trazem pela primeira vez para Brasília a parceria de sucesso que tem visitado diversos país do mundo. O show será na Sala Planalto, a partir das 19h deste domingo (16/3).

Apesar de os dois artistas aparecerem frequentemente pelos palcos locais, essa é a primeira vez que se encontrarão com o público da cidade. "É uma felicidade poder estar levando esse concerto para Brasília, uma cidade pela qual eu tenho um carinho especial desde o início da carreira", afirma Yamandu em entrevista ao Correio. Além de Brasília, o show passa por outras 10 capitais brasileiras.

O repertório será variado. Com músicas autorais, tanto individuais quanto dos discos lançados em conjunto, composições de Chico Buarque, Tom Jobim e de músicos latino-americanos também serão tocadas. Tudo é feito de forma improvisada, mas muito bem pensada. "Temos um roteiro bem estabelecido, mas é uma música feita na hora. Nosso encontro é feito de muita curtição, escuta e cumplicidade. Em cada concerto algo novo acontece, um improviso feito de forma muito verdadeira, com uma entrega absoluta", diz o violonista gaúcho.

Zambujo, que esteve em Brasília há menos de um ano, fica muito feliz de poder trazer um novo show na cidade. Principalmente porque entende que o público brasileiro, no geral, se envolve com as apresentações que faz no país. "O Brasil tem um entusiasmo diferente, acho que tem a ver com a própria natureza das pessoas", reflete.

Sem pretensão

Essa parceria de sucesso é fruto de um convite para uma apresentação única. Os dois tocaram em uma comemoração de laços diplomáticos entre Brasil e Portugal, mas perceberam que a boa sinergia no palco merecia mais. Por isso, começaram a gravar juntos. "Para o que seria apenas uma apresentação, já fizemos muito mais do que o previsto. Fomos muito mais longe", exalta Zambujo.

"Essa parceria se desenvolveu de forma muito natural. Sem forçação e sem compromisso, decidimos gravar nosso primeiro álbum juntos", conta Yamandu. Para o intrumentista, há algo muito especial na relação que desenvolveram. "É uma colaboração de muito carinho e vontade de estar juntos, tanto no palco quanto fora dele. Não é à toa que estamos voltando para uma terceira turnê nas capitais brasileiras", avalia.

Quem ganha é o público. Afinal, pode acompanhar concertos cada vez melhores. "Tocar ao vivo, para nós, é sempre bom para que a nossa cumplicidade cresça. À medida que vamos tocando juntos, descobrimos novas coisas, recebemos novas soluções. Nossa parceria só melhora", destaca Zambujo.

António Zambujo e Yamandu Costa em Brasília

Este domingo (16/3), no Centro de Convenções Ulysses (Eixo Monumental) , às 19h. Os ingressos custam R$80 e estão disponíveis na plataforma Disk Ingressos.