Yamandu Costa faz show gratuito no Clube do Choro neste domingo

Yamandu Costa faz show de graça no Clube do Choro - (crédito: Rodrigo Lopes)

O violonista Yamandu Costa sobe ao palco do Clube do Choro no domingo (8/12) para uma sessão de bate-papo seguida, mais tarde, de um show no qual vai apresentar algumas das composições mais recentes. "É uma felicidade estar voltando ao Clube do Choro, fazendo essa conversa que tem de tarde e mostrando músicas novas, recentes", diz.

O violonista explica que não montou um repertório para o show e que espera sentir a plateia para decidir o que tocar. "No meu sistema de concertos, uma das coisas que tenho como qualidade é no sentido de não ter um repertório estipulado", explica. "Faço esse tipo de música e as pessoas vêm para assistir independentemente do que vai tocar. Isso é um grande presente. As pessoas vêm na curiosidade do que será apresentado. E aproveito isso para mostrar coisas feitas há pouco tempo. É de um frescor, de uma força, uma forma de tocar que alimenta muito a vontade de ouvir. É sempre como se fosse a primeira vez."

Mesmo assim, Yamandu dá algumas pistas. "Se tratando do Clube do Choro, devo entrar nesse ambiente do choro, com algumas coisas do (Ernesto) Nazareth, como Odeon, com certeza", diz. Ele também garante lugar no repertório para a valsa Tristonha, composição nova com influências paraguaias. "E também algumas coisas que vou fazendo pelo caminho, mas vou explicando para o público conforme o concerto vai ocorrendo", avisa.

O show é gratuito e, assim como a conversa programada para a tarde de domingo, faz parte do projeto Música para Todos, da Escola Brasileira de Choro, cujo propósito é facilitar o acesso a música de qualidade.

Bate-papo musical com Yamandu Costa

Domingo (8/12), às 16h, na Escola Brasileira de Choro e Clube do Choro de Brasília.

Show de Yamandu Costa

Domingo (8/12), às 20h, no Clube do Choro. Entrada gratuita mediante retirada na Bilheteria Digital