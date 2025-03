Juju Salimeni recorda o ‘Pânico’ e diz que voltou a falar com Nicole Bahls

Dani Bolina foi a convidada do Podshape, apresentado por Juju Salimeni e seu noivo, Diogo Basaglia, nesta quarta-feira (12/3). Durante o bate-papo, as ex-panicats relembraram as tensões que marcaram a época em que trabalharam juntas no programa Pânico. Bolina revelou que, hoje em dia, não tem mais problemas com Nicole Bahls, com quem teve algumas brigas no passado. "Passou, né? Todo mundo pergunta: você tem problema com a Nicole? Gente, hoje em dia não mais. Está todo mundo velha, já passou", disse Dani, refletindo sobre a juventude e a falta de maturidade na época.

Juju também comentou sobre as rivalidades entre as panicats daquela fase, lembrando que a competição entre elas era grande. "Junta muita mulher, competição. Uma querendo aparecer mais que a outra", explicou Bolina. Ela e Juju concordaram que, na época, as tensões eram intensas devido à imaturidade e aos hormônios. No entanto, atualmente, as duas não têm mais desavenças com Nicole. Bolina ainda contou que, recentemente, se encontrou com Nicole em alguns eventos, e que a relação entre elas está bem resolvida. "Zero problemas", afirmou Dani.

Juju, por sua vez, revelou que reatou a amizade com Nicole após a mediação do assessor Kaio César, que sugeriu que as duas conversassem depois de tanto tempo. "Faz poucas semanas assim. O Kaio, que trabalha comigo, fez uma ponte: ‘vocês duas precisam se falar'", contou Juju. A conversa foi rápida, e até um coração foi trocado entre elas, com a promessa de um encontro em breve.

Durante o podcast, as duas também falaram sobre os desafios enfrentados nas gravações do Pânico. Dani e Juju concordaram que a fase em que trabalharam no programa foi a mais difícil, mas nenhuma das panicats da época reclamou publicamente. "A gente pegou essa fase e não vê nenhuma menina dessa fase reclamando", destacou Bolina. Já as novas gerações de panicats, segundo elas, pegaram um cenário mais tranquilo, e isso gerou uma comparação com a época delas, marcada por desafios mais intensos.