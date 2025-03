Harry Styles em Las Vegas? The Sphere desmente rumores de residência

Nos últimos dias, um forte rumor tomou conta das redes sociais e da comunidade fã de Harry Styles: o astro britânico estaria planejando uma residência de 35 shows no The Sphere, icônica casa de espetáculos em Las Vegas.

No entanto, essa especulação foi oficialmente desmentida por um representante do local. Em declaração à Billboard, a empresa foi categórica:

“Para deixar claro, nunca houve planos para Harry Styles se apresentar no Sphere”.

A possibilidade de uma residência gerou grande expectativa entre os fãs, especialmente porque Harry Styles segue afastado dos palcos desde a conclusão da bem-sucedida “Love On Tour” em 2023. Com a recusa oficial da casa de shows, os admiradores do cantor voltam a se perguntar sobre seus próximos passos na música.

O que esperar do futuro de Harry Styles?

Desde o lançamento de “Harry’s House” em 2022, o artista não divulgou novidades sobre um novo álbum ou turnê. Seu último projeto foi um sucesso estrondoso, vencendo o Grammy de Álbum do Ano e gerando hits como “As It Was” e “Late Night Talking”.

A “Love On Tour” foi uma das turnês mais rentáveis dos últimos anos. Com 169 shows realizados ao longo de quatro continentes, a turnê arrecadou impressionantes US$ 617 milhões e vendeu mais de cinco milhões de ingressos. Com tal desempenho, não seria surpreendente se Harry Styles estivesse planejando um grande retorno, seja com um novo disco ou uma série de apresentações especiais.

Por enquanto, o cantor segue longe dos holofotes, optando por um período de descanso e discrição. Mesmo assim, sua presença na indústria musical continua forte, e qualquer movimentação em sua carreira rapidamente se torna assunto entre os fãs e a mídia especializada.

Com a confirmação de que Las Vegas não está em seus planos imediatos, resta aguardar quais serão os próximos passos do artista. Enquanto isso, admiradores e críticos especulam sobre o que pode estar por vir para um dos nomes mais influentes da música pop atual.