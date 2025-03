No aniversário de 20 anos, God of War vai receber skin especial

A saga God of War vai completar 20 anos de lançamento em 2025, e na última sexta-feira (14/3) para comemorar o aniversário da franquia, a Santa Monica Studios anunciou uma expansão gratuita para God of War: Ragnarok.













Através de perfil oficial no X (antigo twitter), a empresa anunciou o pacote Dark Odyssey, que vai trazer novas skins para o jogo, tanto para o Fantasma de Esparta, com um visual preto e com tatuagens douradas, quanto para suas armas, o escudo, o machado Leviatã, as Lâminas do Caos e a lança Draupnir, que também vão receber versões douradas. Além disso, Atreus e Freya receberam skins especiais também com o mesmo esquema de cores, dourado e preto. As skins foram inspiradas em uma clássica roupa de Kratos em God of War II, chamada de Dark Odyssey. As roupas chegam junto de uma atualização na próxima quinta-feira (20/3.



Os fãs queriam mais



Por outro lado, os fãs esperavam um pouco mais da data, querendo que empresa anunciasse finalmente que ia fazer o remake dos jogos originais. (foto: Divulgação/Santa Monica)

Enquanto a Santa Monica apenas anunciou um novo pacote de skins, os fãs da saga queriam muito que os primeiros jogos de God of War, da era do PlayStation 2, fossem refeitos do zero para a nova geração. Se espalhou um rumor, principalmente pelas redes sociais, de que a empresa fosse mencionar os remakes no aniversário da franquia, mas até o momento nada foi confirmado.

Na expansão de God of War: Ragnarok, chamada de Valhalla, os fãs tiveram um gostinho de como seria a franquia no novo estilo de jogabilidade que a Santa Monica adotou para os eventos da era nórdica, o que causou uma comoção enorme para refazer os clássicos do PlayStation 2.

God of War: Ragnarok está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.