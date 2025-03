Split Fiction é sensível, divertido e continua honrando o legado da Hazelight

Mesmo estúdio de It Takes Two e A Way Out, a Hazelight Studios traz uma aventura cooperativa como nenhuma outra em Split Fiction. No mesmo molde de seus títulos anteriores, há dois personagens jogáveis, ambos papeis protagonistas da trama, que devem cooperar ao longo da jornada para conseguir superar os perigos iminentes, utilizando diversas mecânicas e se adaptando aos desafios dos níveis.

Não é magia, é tecnologia

As personagens aprendem a trabalhar junto e se unem para conseguir deter a Rader. (foto: Divulgação/Hazelight Studios)

Em Split Fiction temos Mio e Zoe, duas escritoras de ficção que nunca tiveram uma história publicada. Juntamente com alguns outros autores, elas são chamados à sede da Editora Rader, que promete finalmente publicar a primeira história dos escritores amadores. Lá, eles são convidados a testar uma tecnologia de realidade virtual, uma diferente como jamais vista antes, que permite o usuário interagir fisicamente com suas ideias e cenários. O experimento era individual, com cada um vivendo a própria história.

Antes de finalmente entrar na sua bolha de ficção, Mio desconfia da “boa intenção” da Rader e querendo simplesmente sair dali, ela acaba tropeçando e invadindo a bolha de Zoe, e as duas ficam presas no mundo da simulação encarando seus diferentes gostos de literatura. Mio é uma personagem mais fechada, que adora ficção científica, principalmente histórias futuristas cheias de robôs e tecnologia, enquanto Zoe é mais expansiva e ama histórias de fantasia, com aventuras de magia, capa e espada. Para sair da simulação elas devem deixar as diferenças de lado e trabalhar em equipe para conseguir vencer o sistema da Rader.



Precisa-se de um amigo

Um dos trechos mais marcantes no jogo é quando a dupla consegue dois ovos de dragão e participam de uma história clássica de capa e espada. (foto: Divulgação/Hazelight Studios)

Como dito anteriormente, o jogo é estruturado para dois jogadores o tempo todo, com seu maior desejo de reviver a experiência nostálgica de jogar no sofá de casa com um amigo ou parente. Uma das propagandas mais marcantes do jogo é o CEO e diretor do jogo, Josef Fares falando sobre a edição que continha um “amigo para jogar”, no qual o dono da Hazelight Studios disse que arranjaria de qualquer forma uma pessoa para que você jogasse Split Fiction, uma piada pontual mas que levantou a bola para um recurso existente muito importante. O Passe de Amigo que nasceu em It Takes Two que deixava uma pessoa que não tivesse adquirido o jogo fosse o parceiro de outro que comprou a mídia, foi um passo além do modo cooperativo tradicional e incentivando mais pessoas a se reunir com alguém para jogar o título. Falando nele.

Assim como o título sugere, Split Fiction traz fases divididas entre mundos fictícios, histórias que as protagonistas pensaram e escreveram algum dia — Até mesmo obras não finalizadas — utilizando bugs dentro da simulação elas serão capazes de finalmente se libertar da bolha da ficção. No início do jogo, já somos introduzidos a uma sequência longa e cheia de ação para demonstrar os principais diferenciais na temática de cada personagem, no universo de Mio, com uma base futurista sendo atacada por uma nave, e um trecho impressionante de perseguição e tiroteio com as naves futuristas. Em seguida, entramos no mundo de Zoe e uma nova perseguição a pé se inicia com as duas fugindo dos trolls.

E finalmente desaguando na missão principal com o futuro inspirado em Tron sendo o cenário da fase, a partir daí, começam a aparecer verdadeiramente os diferentes tipos de jogabilidade. Do mesmo jeito que It Takes Two, Split Fiction também possui diversas mecânicas distintas entre os personagens. Na primeira missão, Mio ganha uma espada luminosa que a permite cortar os objetos no ambiente, além de uma habilidade gravitacional que a permite andar nas paredes e no teto em algumas áreas. Enquanto Zoe recebe um chicote de luz que permite ela mover objetos e arremessá-los pelo ambiente.

Essa dinâmica se repete em diversos momentos do jogo, com uma precisando da habilidade da outra, isso ajuda a manter o interesse e atenção dos dois jogadores, sem contar que alimenta as horas de diversão que o jogo possui.

Contando histórias através de histórias

As histórias paralelas estão espalhadas em todos os níveis e contam muito sobre características existentes na personalidade de cada uma das personagens. (foto: Divulgação/Hazelight Studios)

O modo como Split Fiction resolve contar a histórias de suas duas personagens é primoroso, com ele utilizando as tramas que elas fizeram com método de apresentar as vidas dessas pessoas tão diferentes que são Mio e Zoe. Uma das maneiras são através das Histórias Paralelas, por exemplo, nessa primeira fase que se passa inteiramente no cenário criado por Mio, podemos entrar numa história paralela imaginada por uma pequena Zoe, que cresceu na fazenda e tem uma vivência completamente diferente de Mio nascida e criada na cidade.

Essa maneira de introduzir os elementos de personalidade delas, através das histórias são muito bem utilizados, o modo como cada trecho é montado condiz muito com as características de cada uma e conforme a trama principal avança isso se torna progressivamente mais bonito de ver sendo concluído narrativamente.



Split Fiction está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.



*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Electronic Arts Brasil para PlayStation 5