André Marques fala de possível ida ao SBT em bate-papo com Daia de Paula

No mais recente episódio do podcast A Gente Pod, Daia de Paula recebeu o apresentador André Marques para uma conversa leve e cheia de revelações sobre sua carreira, novos projetos e a relação com a TV.

Durante o papo, André falou sobre a possibilidade de voltar à televisão, deixando claro que só aceitaria algo que realmente fizesse sentido para ele. “Eu voltaria pra TV pra fazer coisas que têm a ver comigo, sabe? Cozinha, bicho, plateia, coisa divertida”, disse o ator e apresentador, que já esteve à frente do The Voice Brasil e do No limite, ambos na Globo.

Ele também comentou sobre as mudanças no SBT, especialmente com a chegada de Boninho, e não descartou trabalhar na emissora caso surgisse um projeto alinhado ao seu perfil. “Eu sou muito fã do Boninho, já trabalhei com ele em vários programas. Se rolar algo que tenha a ver e ele precisar de mim, e for legal, a gente senta e conversa”, afirmou o ex-Malhação.

André reforçou que autenticidade é essencial e que não aceitaria um programa só pelo dinheiro. “Vou falar de economia sem entender nada, só pela grana? Não faria sentido. O público percebe quando você não tem tesão pelo que está fazendo”, explicou.

