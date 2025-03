Fazendeira! Andressa Urach compra sua primeira égua: "Conheçam a Ímola"

Andressa Urach, conhecida por sua carreira como produtora de conteúdos adultos, compartilhou com seus seguidores no Instagram a realização de um grande sonho: a compra de sua primeira égua, chamada Ímola. Em uma publicação emocionada, ela escreveu: "Minha mãe me criou para ser dona de fazenda, dona de gado e, principalmente, dona de mim mesma! Minha primeira égua: Ímola". A famosa, que sempre expressou seu amor pelo campo, revelou que essa conquista tem um valor especial para ela.

Aos 28 anos, Andressa mostrou que sempre teve uma ligação forte com o mundo rural. "Eu amo essa vida, nasci para viver no campo. Isso sim é liberdade", afirmou. Ela também compartilhou um pouco sobre sua história familiar, mencionando que sua mãe começou a criar cavalos. Ímola, sua nova égua, tem quatro anos e é descrita como uma potra ainda jovem, mas com uma personalidade marcante. Andressa brincou, dizendo que Ímola tem "botas pretas e cabelo preto".

A compra da égua gerou uma série de reações positivas dos fãs. Muitos elogiaram a atitude de Andressa, destacando a força e autenticidade da influenciadora. Um seguidor comentou: "Eis aí uma pessoa que tem personalidade própria, assume seus BO, não faz mal a ninguém e vive a vida dela. Merece ser feliz!" Outros também expressaram admiração, associando a atitude de Andressa à sua postura marcante durante sua participação em "A Fazenda", onde se destacou por sua personalidade única.











Andressa Urach, com sua nova conquista, reafirma seu amor pela vida no campo e continua a ser uma figura que inspira seus seguidores a viverem suas verdades e buscarem a felicidade de forma autêntica.