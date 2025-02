Jenny Miranda solta o verbo contra Andressa Urach após críticas

Jenny Miranda virou assunto na web após protagonizar uma treta daquelas com a polêmica Andressa Urach, na última terça-feira (18). A influenciadora disparou uma série de insultos contra a produtora de conteúdo adulto, que defendeu Bia Miranda por curtir festas noturnas estando grávida.

“Deixa ela curtir, cara! A mulher nunca foi mãe, agora quer ser mãe dizendo ‘ela não tem que estar na balada’. A menina sabe o que faz. Está lá se divertindo, ela é dona do nariz dela, paga as contas dela, ninguém tem que se meter na vida dela”, disparou Andressa contra Jenny.

A ex-A Fazenda não deixou barato e rebateu. “Quem é esse cão? Esse demônio de Andressa Urach falando de mim? Primeiro, que moral você tem para falar sobre o que é ser mãe? Um filho você perdeu a guarda, o outro você coloca para filmar e ver coisas bizarras suas que você filma aí”, disse Jenny.

E seguiu com as declarações. “Então, quem é você para falar de mim ou me julgar? Você não sabe como criei minha filha, não sabe nada da criação dela, quem sabe sou eu. Então, antes de falar de mim, lave a boca mil vezes, porque você não é exemplo de nada”, disparou.

Por fim, Jenny mandou um recado malcriado. "Eu, como mãe que sou, que sempre fui, e que você não pode me julgar porque não me conhece e não conhece a minha história. Então, você não deveria nem dar sua opinião, porque ela não é válida, você, como mãe, é nota zero”, concluiu.

????POLÊMICA!: Jenny Miranda respondeu andressa urach após a modelo defender Bia Miranda, "Você não é exemplo de nada" pic.twitter.com/A3xIVojPQB — avozdafama (@avozdafama) February 18, 2025