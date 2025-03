Carina Ávila, jornalista e escritora brasiliense recebe prêmio na Suiça

A jornalista e escritora brasiliense, Carina Ávila, escritora do livro Touros, "tapas" e meias pretas, vai participar de duas sessões de autógrafos no Salão do Livro de Genebra, em 19 e 20 de março, além de receber o Prêmio de Talentos Helvéticos-Brasileiros, em 21 de março, no Centro de Artes da Escola Internacional de Genebra pela sua obra.

Leia também: Espetáculo Arbóreas explora os conflitos e desafios da feminilidade



Em um dos maiores eventos literários da Suíça, o Salão do Livro de Genebra reúne escritores, editores, jornalistas e leitores em um espaço dedicado ao universo dos livros e da cultura. A editora suíço-brasileira Helvetia Éditions é responsável por levar Carina, além de outros 40 autores, para o evento.

Leia também: Saiba o que Selena Gomez disse sobre planos de casamento



A premiação é uma homenagem a autores e autoras de livros em português e francês que se destacam no cenário cultural dos países em que vivem. Criado em 2015, o evento tem como objetivo dar visibilidade ao talento e à dedicação dos escritores, além de buscar reconhecimento institucional e promover encontros entre os premiados e o público entusiasta da cultura.

Leia também: Relembre a carreira de Alanis Morissette



Na cerimônia, o Grupo Transa é responsável pela trilha sonora com um repertório de música popular brasileira, além de um pocket show de poesia com Maria Caetano Vilalobos, poeta portuguesa. Em seguida, 30 autores vindos do Brasil, Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Itália subirão ao palco para receberem suas homenagens.

O livro de Carina Ávila, lançado em 2017, é uma coletânea de crônicas sobre Sevilha, capital de Andaluzia, região sul da Espanha, onde morou pouco mais de um ano durante seu intercâmbio. A escrita começou com uma série de quatro fatos inusitados sobre a cidade que publicou em suas redes sociais e logo virou uma série semanal, onde a autora contava, em tom informal e com pequenas crônicas, sua experiência como jovem brasileira desvendando a cidade. Ao voltar para Brasília, a autora já reunia mais de 600 fatos sobre a cidade, então resolveu escrever sobre a experiência em seu Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade de Brasília em jornalismo.





A experiência que teve início em um intercâmbio da faculdade transformou-se em sua primeira publicação que, nesta semana, é homenageada na Suíça.





Sessão de autógrafos

Em 19 e 20 de março, no Salão do Livro de Genebra.

Prêmio de Talentos Helvéticos-Brasileiros

Em 21 de março, no Centro de Artes da Escola Internacional de Genebra, a partir das 18h30.