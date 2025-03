Saiba o que Selena Gomez disse sobre planos de casamento

Selena Gomez está de volta ao mundo da música com o aguardado “I Said I Love You First”, álbum produzido em colaboração com seu noivo, Benny Blanco. O projeto, que será lançado na sexta-feira (21), marca o primeiro trabalho da cantora desde “Rare” (2020) e promete revelar um lado mais íntimo e autêntico de sua arte.

Em entrevista à Rolling Stone, Gomez compartilhou que as sessões de gravação foram uma experiência única, realizadas em casa e ao lado de amigos e colaboradores de longa data. Entre eles, destacam-se Julia Michaels e Justin Tranter, responsáveis por sucessos anteriores da cantora, como “Good For You”.

Blanco, que acompanha Gomez desde sua adolescência, descreveu o processo criativo como terapêutico e emocionante. “Eu nunca a vi tão animada com a música. Em um momento, ela até precisou parar o carro de tanta felicidade”, relembrou o produtor. Para ele, essa paixão reflete o impacto positivo que o álbum pode ter nos fãs.

A nova fase musical de Gomez é resultado de uma busca pessoal por autenticidade. Segundo a artista, ela se sentia perdida sobre qual direção seguir, mas encontrou um caminho ao lado de Blanco, que ajudou a transformar suas emoções em letras e melodias. O álbum também conta com participações especiais, como Gracie Abrams e Finneas, ampliando sua proposta sonora.

Dentre as faixas, “Call Me When You Break Up”, gravada com Abrams, promete ser um dos destaques. Blanco revelou que a conexão entre as duas artistas foi imediata, descrevendo-as como “duas almas gêmeas musicais”. Já “Sunset Blvd.” traz uma abordagem mais ousada e bem-humorada, mostrando um lado provocativo da cantora.

Enquanto os detalhes do casamento do casal ainda estão indefinidos, Gomez admite que está focada no presente e na música. “Este álbum reflete completamente o que estamos sentindo agora. É um momento muito especial, e estou empolgada para compartilhar isso com o mundo”, afirmou.