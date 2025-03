O que se sabe sobre ‘Up From The Bottom’ do Linkin Park - (crédito: TMJBrazil)

O Linkin Park está pronto para lançar mais uma faixa inédita! Após semanas de especulação alimentadas por trechos divulgados em sua série “LPTV FROM ZERO” no YouTube, a banda finalmente confirmou que o novo single, intitulado “Up From the Bottom”, será disponibilizado no dia 27 de março.

O anúncio veio acompanhado de imagens do processo de gravação, onde Mike Shinoda e a vocalista Emily Armstrong aparecem em estúdio lapidando a canção. Em um dos trechos revelados, Armstrong entoa a impactante linha “Às vezes parece que mal estou respirando”, enquanto Shinoda complementa com versos intensos: “Todo mundo fora, aquele diabo está chegando”.

Além dos bastidores da produção, a banda também ofereceu aos fãs um vislumbre do que pode ser um videoclipe cinematográfico para a nova música. A sonoridade de “Up From the Bottom” parece manter a pegada sombria e introspectiva já apresentada no single anterior, “The Emptiness Machine”, equilibrando atmosferas densas com a energia marcante do grupo.

A faixa será a primeira inédita do Linkin Park desde o lançamento do álbum From Zero em novembro passado, que marcou a estreia de Emily Armstrong nos vocais, consolidando a nova fase da banda após a perda de Chester Bennington em 2017.

A espera pela nova música antecede um momento importante para o grupo, que retomará sua grandiosa turnê mundial no dia 26 de abril, no Moody Center, em Austin, Texas. Esse show pode marcar a estreia de “Up From the Bottom” no setlist ao vivo da banda.

Os fãs brasileiros também já podem se preparar para receber o Linkin Park no país ainda este ano. A banda tem apresentações confirmadas para 8 de novembro no Rio de Janeiro, 10 de novembro em São Paulo, 13 de novembro em Brasília e 15 de novembro em Porto Alegre.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LINKIN PARK (@linkinpark)

A versão à capella de ‘From Zero’ do Linkin Park

Os fãs do Linkin Park têm motivos de sobra para comemorar! A banda lançou uma versão à capella de seu mais recente trabalho, From Zero, marcando mais um passo significativo na nova fase do grupo. O álbum, que já está disponível nas principais plataformas digitais, destaca as performances vocais impressionantes de Emily Armstrong, a mais nova integrante do grupo, e de Mike Shinoda, além de trazer uma abordagem intimista e emocional para as músicas.

O lançamento à capella é uma celebração do retorno da banda após um hiato de sete anos e do início de uma nova era com Emily Armstrong no vocal e Colin Brittain na bateria. Essa não é a primeira vez que o Linkin Park aposta nesse formato: trabalhos como Living Things (2012) e The Hunting Party (2014) também receberam versões semelhantes, reforçando a versatilidade e inovação do grupo.