Novo comercial da Apple tem Pedro Pascal e música de MC Pikachu

Na última terça (18/3), a Apple lançou um novo comercial para a divulgação do Airpods 4, novidade da marca. O comercial, denominado Someday, é dirigido por Spike Jonze, vencedor do Oscar de Melhor roteiro com o filme Ela. Para apresentar o cancelamento de ruído do aparelho, Pedro Pascal protagoniza a propaganda dançando a música Perfect, do DJ Sam i e Tropkillaz, com participação de Bia e MC Pikachu.

Perfect, lançada em 2020, é um funk cantado na voz de Bia e de MC Pikachu, grande nome do gênero no Brasil. No comercial, Pedro Pascal ativa o cancelamento de ruído e o mundo cinza em que estava vivendo se transforma em uma viagem cheia de cor ao som da música. O diretor, Spike Jonze, já dirigiu clipes de Jay Z, Bjork e Daft Punk, além de outro comercial musical da Apple, estrelado pela cantora e dançarina FKA Twigs.

Os Airpods 4 já estão disponíveis no Brasil e a Apple promete 30 horas de duração da bateria e melhorias no áudio. A versão com cancelamento de ruído custa R$ 1999.