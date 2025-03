Instituto Janelas da Arte oferece cinco cursos gratuitos

O Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade está com inscrições abertas para o projeto Janelas Abertas, que oferece cinco cursos gratuitos voltados para o desenvolvimento de áreas culturais. As inscrições podem ser feitas gratuitamente através deste link e vão até está sexta-feira (21/3). A inscrição está disponível para pessoas residentes em diferentes regiões administrativas do DF.

O projeto tem o objetivo de qualificar profissionais da cultura e da economia criativa. Os cursos oferecidos são Captação de Recursos; Elaboração de Projetos; Ferramentas de Comunicação para Projetos Culturais; Prestação de Contas; e Roteirização de Podcast. A iniciativa visa atender principalmente pessoas marginalizadas pela sociedade como pessoas com deficiência, da comunidade LGBTQIAP+, mulheres, pessoas negras e indígenas.

As aulas dos cursos serão realizadas no Espaço Cultural Renato Russo e têm como proposta preparar os alunos para atuarem de forma saudável e sustentável nos setores públicos e privados, podendo assim financiar seus próprios projetos culturais. Janelas Abertas conta com o apoio do Ministério da Cultura, Beco da Coruja Produções, Espaço Cultural Renato Russo e Secretaria de Cultura do DF.