"Assassinato na Casa Branca": conheça a nova série da Netflix

Assassinato na Casa Branca, a nova série da Netflix, estreia nesta quinta-feira (20/3) na plataforma. A produção de comédia e mistério acompanha a detetive Cordelia Cupp que investiga o responsável por um assassinato na residência presidencial.

O crime ocorre durante um banquete que rapidamente se transforma em um caos absoluto quando uma pessoa morre dentro de uma das 132 salas da mansão mais famosa do mundo. Ao lado de Cordelia, o agente do FBI Edwin Park ajuda a investigar os 157 suspeitos no crime.

A dupla precisa desvendar o mistério antes que o assassinato vire um escândalo nacional. No decorrer da investigação, os funcionários da Casa Branca tentam dar continuidade ao trabalho, ao mesmo tempo que escondem suas próprias falhas e desconfianças.

Apesar do grande desafio, o crime é investigado pela melhor detetive do mundo, segundo a descrição do trailer. No entanto, tensões políticas, mentiras e ressentimentos complicam o caso.

Assassinato na Casa Branca é protagonizada por Uzo Aduba (Cordelia Cupp), conhecida pelo papel na série Orange is the new black. O elenco também conta com Randall Park (Meu eterno talvez), Susan Kelechi Watson (This is us), Giancarlo Esposito (Breaking bad) e Kylie Minogue.

A série é criada por Paul William Davies (Scandal) e Shonda Rhimes (Grey's anatomy).

Confira o trailer: