Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (20/3)

FELIZ ANO NOVO!

Data estelar: Sol ingressa em Áries.

Nossa nave Terra se translada ao redor do Sol a uma velocidade de 108.000 km/h ou 30 km/s, sendo, graças ao mistério das potências cosmogônicas, muito estável e persistente em seu movimento, o que nos permite ter confiança de que, todo ano, nesta data, ela retornará ao ponto vernal, o equinócio, quando as horas do dia e da noite se igualam, e a partir desse instante começa a correr um novo ano.

Pois então, feliz ano novo! Porque este começo do ano tem substância estelar, diferente do que acontece no dia 1 de janeiro, que é completamente desprovido de qualquer referência no céu.

Projeta tua mente ao futuro, sem pudor nem temor, aproveitando a velocidade da nave Terra em que tu e todos existimos, e que teus anseios legítimos, não os caprichos egoístas, se realizem até o ano que vem.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Aos poucos, mas com firmeza e sabedoria, comece a abrir passagem, desconsiderando os obstáculos e limitações, apostando naquilo que sua alma pretende realizar nas próximas semanas. Com fé e impulso sábio, tudo se resolve.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Agora é quando sua alma precisa se recolher para contemplar o cenário do mundo e, em silêncio, tomar impulso para as decisões que precisará colocar em marcha nas semanas vindouras. Faça tudo com tranquilidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Não importa quão loucas sejam suas ideias, o que importa, nesta parte do caminho, é com quem você as vai dividir e, ainda, com quem vai você se associar para que, dessa vez, as coisas não fiquem no mundo da imaginação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Seria o caso, agora, de tentar fazer passar a imaginação infinita pela limitada porta de acesso à realidade concreta. Essa é a tensão que toda alma humana precisa administrar enquanto respira entre o céu e a terra.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Apesar de todos os perrengues que você ainda precisa administrar, sua alma consegue se lançar ao futuro e, nessa projeção, imaginar cenários deliciosos, que não são meras fantasias, são conversas com realidades futuras.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Alguns riscos será necessário assumir, porque seria tolice imaginar que um grande caminho poderia ser trilhado em absoluta segurança. Escolha que riscos assumir, porque só assim haverá grandes resultados.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



O dia em que o ser humano conseguir celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio, será também o dia em que o mundo começará a se parecer com os ideais que todas as pessoas reconhecem ser os mais certos possíveis.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)



Para realizar suas pretensões, você precisa começar a juntar todos os ingredientes que estão esparsos, porque assim vai ser mais fácil do que se você se dedicar a adquirir coisas novas, sem necessidade. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O ímpeto renovado há de ser tratado com sabedoria, porque não se trata de aliviar a tensão que sua alma vem sentindo nos últimos tempos, mas de fazer algo útil com essa energia renovada que circula por você.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Agora é quando se torna necessário você colocar fim às questões que não se resolveram do jeito que você queria e, ao mesmo tempo, dar o pontapé inicial nos assuntos em que sua alma começa a apostar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Há muitas coisas que precisam ser conversadas direito, mas não seria o caso de juntar todas numa só conversa, porque aí tudo degringolaria em conflito. Vai tocando aos poucos cada tema que achar necessário.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure se focar na sua estabilidade material e emocional, porque no meio desse cenário confuso do mundo, o mais importante é manter o eixo para, assim, tomar decisões sábias. Você tem total capacidade para isso.