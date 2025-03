'Billboard' elege Taylor Swift como maior artista feminina do século 21; veja lista

Taylor Swift no tapete vermelho do Grammy - (crédito: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A cantora Taylor Swift foi eleita a maior artista feminina do século 21 pela revista norte-americana Billboard nesta quarta-feira, 19.

A publicação, uma das mais renomadas da indústria da música, divulgou o ranking das 100 mulheres que mais se destacaram nas paradas musicais nos últimos 25 anos.

A seleção foi feita a partir das paradas da Billboard, ranking semanal organizado pela revista que compila dados de popularidade de canções nos Estados Unidos e do mundo.

Além de Taylor, outros destaques da lista são Charli XCX, em 95º, Chappell Roan, em 80º, Lana Del Rey e Amy Winehouse , em 71º e 72º, respectivamente, Sabrina Carpenter, em 50º, Lorde, em 44º, Selena Gomez, em 30º e Olivia Rodrigo, em 21º.

O top 5, no entanto, ficou com Katy Perry, em 5º, Adele, em 4º, Beyoncé, em 3º, Rihanna, em 2º, e Taylor Swift, em 1º.

"Ao longo de sua carreira, enquanto transitava do country para o pop, ela conquistou 14 Grammys (tornando-se a primeira artista a ganhar o álbum do ano quatro vezes), apresentou a turnê The Eras Tour e avançou os direitos dos artistas regravando quatro de seus primeiros seis álbuns", escreveu a publicação.

No começo do ano, Swift já havia sido eleita a artista do século por sua performance nas paradas musicais mundiais.

Veja o top 10 das Maiores Artistas Femininas do Século 21:

10 - Alicia Keys

9 - Miley Cyrus

8 - Ariana Grande

7 - P!nk

6 - Lady Gaga

5 - Katy Perry

4 - Adele

3 - Beyoncé

2 - Rihanna

1 - Taylor Swift