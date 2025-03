J.K. Rowling manda indireta para trio protagonista de 'Harry Potter': 'Arruínam filmes'

A escritora J. K. Rowling mandou uma indireta para o trio protagonista dos filmes de Harry Potter - Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson - na terça-feira, 18, em seu perfil do X.

Em sua rede social, a autora republicou a pergunta "Qual ator/atriz arruína automaticamente um filme para você?" e respondeu "Três palpites", rindo da própria piada. "Me desculpem, mas foi irresistível".

Para muitos fãs da saga do bruxo, a escritora está falando dos três atores que deram vida a Harry, Rony e Hermione ao longo de oito filmes. Apesar dos atores e da autora terem mantido um relacionamento cordial durante quase duas décadas, as coisas mudaram nos últimos anos.

Desde 2020, J. K. Rowling passou a se posicionar vocalmente contra a comunidade trans em suas redes sociais, afirmando que o movimento social está roubando o protagonismo do feminismo e apagando "mulheres de verdades".

Ao serem questionados sobre o posicionamento da escritora, os três artistas se posicionaram a favor da comunidade trans. Radcliffe, inclusive, se disse decepcionado com as opiniões de Rowling.

"No final das contas, isso me deixa realmente triste porque eu olho para a pessoa que conheci, os momentos em que nos encontramos, os livros que ela escreveu, o mundo que ela criou e tudo isso é, para mim, tão profundamente empático", afirmou o ator à revista norte-americana The Atlantic em 2024.

Em resposta, Rowling afirmou que diversas celebridades estão apoiando um "movimento que pretende corroer os direitos duramente conquistados pelas mulheres" e que não pretende perdoar Radcliffe, Watson ou Grint por suas ações.

O novo Harry Potter

Apesar das polêmicas, a franquia Harry Potter segue sendo uma das mais lucrativas de Hollywood. Agora, a HBO prepara uma nova adaptação dos sete livros de J. K. Rowling, mas dessa vez em formato de série. A produção deve estrear em 2026 e contará com um novo elenco ao longo de sete temporadas.

Nas últimas semanas, o ator John Lithgow foi confirmado como o novo Alvo Dumbledore, diretor de Hogwarts. Até o momento, ele é o único membro do elenco novo confirmado. O trio de protagonistas, no entanto, deve ser composto de crianças britânicas desconhecidas.