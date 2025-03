O poderoso discurso de Lady Gaga sobre envelhecimento

Los Angeles foi palco de mais uma edição do iHeartRadio Music Awards, evento que celebra os maiores nomes da música mundial. Entre os destaques da cerimônia esteve Lady Gaga, que recebeu o prestigiado prêmio Inovator Award e aproveitou a ocasião para abordar um tema relevante: o envelhecimento feminino na indústria musical.

Ao discursar, a cantora refletiu sobre sua trajetória e o impacto de sua carreira até o reconhecimento atual. “Ganhar um prêmio que celebra toda a minha trajetória aos 38 anos é algo desafiador de processar”, afirmou. Gaga também destacou como as mulheres muitas vezes são vistas como ultrapassadas quando chegam aos 30 e poucos anos.

“De um lado, sinto que estou nessa jornada há muito tempo. Por outro, sei que ainda estou apenas começando. Mesmo que a sociedade insista em considerar uma mulher de trinta e poucos anos ‘velha demais’ para ser uma estrela pop – o que é completamente absurdo – eu garanto que estou só começando”, declarou a artista.

Durante seu discurso inspirador, Gaga enfatizou sua visão sobre inovação, explicando que não se trata apenas de quebrar regras, mas sim de criar novas e fazer com que o mundo as aceite como se sempre tivessem existido. A cantora relembrou momentos marcantes de sua carreira, como sua aparição icônica no Grammy dentro de um ovo e o lançamento de músicas inicialmente consideradas controversas, mas que se tornaram grandes sucessos. “Se aprendi algo nestas três décadas de estrada, é que a inovação mais poderosa é a autenticidade”, concluiu.

Show gratuito no Brasil

Os fãs brasileiros têm mais um motivo para comemorar: Lady Gaga desembarca no país no dia 3 de maio para um show histórico na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Com entrada gratuita, a apresentação faz parte da turnê “Mayhem”, que promove seu novo álbum lançado neste mês. A artista segue os passos de Madonna, que também realizou um show aberto ao público no mesmo local, e promete um espetáculo memorável para os admiradores brasileiros.