Atitude 67 lança novo EP, Sunset Meia Sete, com vibe de verão

Atitude 67 conta com participação de Guilherme e Benuto no Novo EP Sunset Meia Sete - (crédito: Divulgação)

Pagode, sertanejo, pop e samba são alguns dos gêneros que compõem o novo EP do grupo Atitude 67. Com cinco faixas, o Sunset Meia Sete, projeto gravado ao vivo, traz a vibe do verão com músicas que prometem durar o ano inteiro. Apesar disso, a proposta é que as músicas se encaixem em qualquer estação.

O grupo formado por Pedrinho, Leandro, Karan, Regê, Éric e GP, decidiu trazer novidades para o público nesse projeto. “A cada trabalho, a gente busca inovar. Já queríamos trazer uma festa durante o dia porque a gente sabe o quanto é difícil a galera se manter tanto tempo num evento. Na maioria dos casos, os shows acontecem na madrugada e a gente queria trazer uma oportunidade da galera curtir mais o dia. Com isso, surgiu o Sunset”, conta Leandro.

Além disso, pela primeira vez, o Atitude decidiu compor o EP com outros compositores e realizar um acampamento de composição. Karan conta que foram dois dias na companhia de compositores para criar o Sunset Meia Sete e que a maioria das músicas saíram desse momento. “Foi muito legal, abrimos essa porta para outros compositores e saíram músicas muito boas. Com certeza foi a primeira vez de muitas e vamos levar isso em outros projetos”, destaca Karan.

A mistura de diferentes gêneros musicais é um dos pontos fortes do projeto. As raízes do grupo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, traz a influência sertaneja e o gosto musical de cada um dos integrantes acrescentou em uma junção maior de ritmos. “Nós somos seis com gostos musicais diferentes, o pagode é o nosso gênero comum. Os compositores que a gente juntou também escrevem para vários gêneros e as letras ajudam nessa mistura musical”, relata Karan.

Para trazer o sertanejo, o grupo convidou a dupla Guilherme e Benuto para participar do projeto na música Mó Talento (Modo Turbo), que vem acompanhada de um clipe. Para Regê, a música pede a parceria e todos já eram muito fãs do trabalho de Guilherme e Benuto, tornando apenas uma questão de tempo a junção entre eles.

O Sunset Meia Sete é um projeto com dois EPs e a decisão de dividir em duas partes vem para alimentar uma vontade no público de querer um pouco mais. Além disso, GP comenta que a indústria musical tem funcionado de forma similar a uma rede social. “A divisão em duas partes é natural já que o consumo é muito rápido, em questão de semanas já tem novidades. Como se o Spotify fosse similar a uma rede social, precisa entregar conteúdo para as pessoas consumirem”, comenta GP. Para a segunda parte, o projeto contará também com a participação especial do cantor Dilsinho.

Cheio de expectativas com o novo projeto, o grupo carrega muito carinho pela capital federal e destaca que sempre espera ter a cidade na rota de shows. “Quem sabe não rola um Sunset 67 no Lago Paranoá”, finaliza Karan.