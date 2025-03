Lola em Beleza Fatal, Camila Pitanga celebra sucesso de vilã: ‘As pessoas amam odiar’

Reprodução / Internet

Camila Pitanga, a Lola de Beleza Fatal, não esconde a felicidade pelo sucesso da trama e, novamente, emplacar um personagem de novela, principalmente fora da Globo. A atriz tem viralizado também com cenas quentes na trama.

‘As pessoas amam odiar’

"Eu sou só gratidão por ter uma personagem tão complexa que as pessoas amam odiar. [… ] Acaba que ela é engraçada, né? Ela tem um apetite de viver, uma maneira debochada, sem vergonha, sem pudor. Acho que aí tem a chance do público viver um escracho, ser cúmplice. Já que é novela, tudo bem!", comentou numa entrevista à Quem.

A atriz ainda defendeu a vilã. Comentou que percebe que a personagem é bastante "complexa", com altos e baixos, e acaba tendo identificação do público. "Ela é perigosa? Sim. Mas como padece, a gente vê sua vulnerabilidade. No fundo, ela tem uma coisa parecida com todo mundo: quer viver bem. Essa complexidade se traduz em ela ser alguém que você acha terrível e, ao mesmo tempo, te fascina", justificou.

Camila Pitanga estava afastada das novelas desde Velho Chico, em 2016. A trama acabou de forma dramática com a morte do ator Domingos Montagner, após se afogar em pleno rio São Francisco.