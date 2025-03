Juliana Bonde levanta rumores de romance com cantor: "Se pegam" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Juliana Bonde e Ghabriel

Juliana Bonde chamou a atenção nas redes sociais ao longo dos últimos dias. A cantora, que realizou um show no Rancho do Maia, o reality show do influenciador Carlinhos Maia, levantou rumores de um possível romance.

A vocalista do Bonde do Forró, que costuma ser bastante discreta sobre a vida amorosa, protagonizou um dueto da canção ‘Mordida de Amor’, em parceria com o cantor Ghabriel, cantor da Banda Djavú. O clima entre os artistas, por sua vez, despertou a curiosidade dos internautas de plantão sobre o suposto envolvimento entre eles.

"Formariam um casalzão", disparou um internauta. "Eles se pegam certeza", apostou outra seguidora. "Esses dois, não sei não", sugeriu uma terceira. "Ele tá pegando ela, mais um casal na música", afirmou outro.

Leia também: Juliana Bonde mexe com a imaginação dos fãs e provoca clima quente na web

Nos últimos dias, inclusive, Juliana Bonde que também é criadora de conteúdo adulto para plataformas +18, teve um dos seus conteúdos vazados, e surgiu em momento de intimidade, enquanto surgia de sutiã e sem calcinha, simulando uma masturbação.