Aida Kellen e Galina Besner trazem 'Recital piano e voz' para Brasília

Para celebrar a amizade entre França e Brasil, a soprano Aida Kellen e a pianista francesa de origem russa Galina Besner sobem ao palco no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) com um repertório especial. A dupla selecionou uma lista que inclui os franceses Jacques Offenbach, Georges Bizet e Paul Massenet e os brasileiros Heitor Villa-Lobos, Claudio Santoro e Chiquinha Gonzaga. Além disso, as musicistas incluíram Dinorah de Carvalho, pianista e compositora mineira, maestrina pouco conhecida e cuja obra tem um pioneirismo importante em Minas Gerais.

Aida Kellen explica que o repertório também é fruto de pesquisas sobre compositores brasileiros cujos nomes são menos conhecidos. "Tem pouca coisa da Dinorah gravada e pouca coisa conhecida. Hoje, temos uma colega da UnB que faz um trabalho de pesquisa só com compositoras e ela está descobrindo um material incrível, então tem coisas que não são conhecidas e que eu também não conhecia. Mas hoje temos a tecnologia que dá acesso a todo esse material precioso", explica.

Villa-Lobos, apesar de ser um dos nomes mais divulgados da música erudita brasileira, ainda é, na visão de Aida, pouco explorado. "E ele intersecciona os dois países, porque viveu um tempo em Paris e levou muito da nossa brasilidade para fora, mas é muito mais conhecido fora do que no Brasil", explica a cantora. "E Chiquinha Gonzaga fez um trabalho muito nobre no sentido de afirmar não só o potencial da nossa música e da nossa arte, como também de tudo que enfrentou para poder ser quem era, se afirmar no meio musical e artístico."

No repertório, entrou também uma peça do compositor André Vidal, radicado em Brasília há muitos anos e expoente mais contemporâneo do concerto de hoje. "Acho sempre muito importante a gente cantar música brasileira dos nossos compositores, porque, infelizmente, pouca gente conhece. Não é muito comum ir em recitais e encontrar peças brasileiras. A gente encontra um repertório italiano, francês, às vezes russo, mas nem sempre, quando a gente vai assistir a um colega, tem um repertório de compositor brasileiro", diz Aida.

De origem russa, a francesa Galina Besner está de passagem pelo Brasil enquanto acompanha o marido diplomata. Na França, ela dá aulas no conservatório de Vitry sur Seine. "Tentamos escolher peças que representam os compositores mais importantes para os dois países, mas combinados com alguns ares e melodias menos conhecidas. São grandes obras, mas também melodias que são pequenas joias", avisa.

Boa parte do repertório francês traz música do fim do século 19, mas o brasileiro é consagrado, principalmente, ao século 20. "E vamos fazer uma peça brasileira e uma francesa, alternados, não dividimos em duas partes porque a música é universal, fala de sentimento, dos mesmo problemas, é uma mesma língua", garante a pianista.

Recital Piano e Voz

Com Aida Kellen e Galina Besner.

Hoje, às 19h, no hall do museu, 1º andar, no CCBB. Acesso gratuito mediante retirada de ingressos na bilheteria.