Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (21/3)

VÊNUS E PLUTÃO

Data estelar: Vênus e Plutão em sextil.

Amanhã acontece a máxima aproximação de Vênus e a Terra, o dia em que Vênus nos beija, só que dessa vez Plutão se intromete, e mesmo que a intromissão seja leve, Plutão será sempre Plutão, a sombra de tudo que varremos abaixo do tapete da consciência porque não temos presença de espírito suficiente para enfrentar.

Portanto, este beijo não virá apenas para nos confortar ou nos elevar ao céu levitando nos braços deliciosos de Vênus, dessa vez o beijo de Vênus virá para nos lembrar da necessidade de enxergarmos beleza onde normalmente só vemos feiura e, também, para descontinuar o impulso de imaginar que a beleza seja o que se encaixa nos padrões específicos de uma região ou de uma época, e a buscarmos em tudo que já existe em nossas existências aparentemente sem graça.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há males que vêm por bem, e há malas que vêm por trem, enquanto outras vão para Belém. As piadas servem para você aceitar as agruras da vida, compreendendo que elas se encaixam bem no andar da carruagem do destino.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A vida não está fácil para ninguém, o que torna a inveja completamente inútil, porque imaginar que a grama do vizinho seja mais verde do que a sua é cair em fantasias que, na realidade, não se sustentariam.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Pior do que receber críticas é sua alma ser tratada com indiferença, porque se houver críticas, isso significa que suas palavras tocaram algum nervo, e o momento atual serve exatamente para isso, perturbar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A zona de conforto é positiva até o momento em que começa a aprisionar você e impedir que aceite os riscos necessários para viver as experiências intensas que a alma anseia. Toda zona de conforto há de ser temporária.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Você só percebe aquilo que quer ser percebido por você, porque de alguma forma já existe algum eco em sua alma que permite acontecer essa íntima conexão entre você, que percebe, e aquilo que é possível perceber. É por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O cenário não poderia ter ficado mais complicado, porém, isso não significa que seja negativo, apenas acontece que você terá um pouco mais de trabalho para colocar tudo em seu devido lugar. Você pode, você consegue.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Enquanto você ajudar e contribuir para que tudo seja o mais fácil possível para todos, você também se beneficiará pessoalmente com o movimento. É preciso quebrar a casca grossa do egoísmo e praticar a solidariedade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Faça o que tranquilizar você, este é um momento em que o melhor que sua alma poderia fazer é se dedicar a consolidar um ambiente seguro e confortável através do qual, aí sim, você inventar outras ondas para fazer.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A estabilidade é boa, mas nem sempre necessária. Agora, por exemplo, sua alma ganharia mais preservando o dinamismo e aceitando experimentar tudo que se apresentar, sem necessidade de definir nada. É por aí.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Defina, dentro do possível, quais são as prioridades e a seguir dedique todo seu tempo a administrar esse cenário da melhor maneira possível, porque neste momento você colherá, assim, frutos deliciosos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se você tiver algo a dizer, procure encontrar a melhor forma de se expressar, não apenas para evitar resistências desnecessárias como também para que sua mensagem chegue ao coração das pessoas a que é endereçada.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quantas vezes você experimentou situações adversas que, depois, com o bom aproveitamento resultaram em condições favoráveis? Evite se afundar no temor, aceite os termos que a vida impõe e toque a bola para frente.